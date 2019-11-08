Вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов поздравил азербайджанский народ с отмечаемым 9 ноября Днем Государственного флага, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

"В Азербайджане 9 ноября отмечается День флага. Флаг - государственный символ, атрибут независимости. Флаг также является источником гордости народа, формой его самосознания и самовыражения", - говорится в поздравлении.

Ахмедов отмечает, что каждый гражданин Азербайджана гордится флагом государства, дорожит им и держит превыше всего.

"Теперь наш флаг развевается в различных уголках мира на важных заседаниях, спортивных соревнованиях. Поздравляю с Днем флага каждого из вас, желаю нашему народу мира и безопасности, нашей стране - еще большего прогресса и роста", - говорится в поздравлении.