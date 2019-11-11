Проживающие в Канаде азербайджанцы провели накануне акцию протеста в Торонто в связи с тем, что на местной армянской церкви был вывешен "флаг" самопровозглашенного образования, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщают пользователи Facebook

В акции, которая прошла перед зданием Toronto Old City Hall, приняли участие сотни граждане Канады, Азербайджана и других государств, представители разных национальностей. В ходе мероприятия были озвучены лозунги "Карабах - азербайджанская земля", "Остановить армянский террор" и другие на азербайджанском, английском и французской языках, адресованные властям города.