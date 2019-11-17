Проводя мероприятия, подобные саммиту духовных лидеров мира, Азербайджан демонстрирует, что готов к любому диалогу.

Об этом сказала Day.Az известный украинский историк, в настоящее время проводящая исследования в археологическом центре ПГПУ (Павлодар, Казахстан), Татьяна Крупа.

По ее словам, территория Азербайджана - это традиционное пересечение различных религий и культур с древнейших времен. Безусловно, это сложило определенный психотип общества, достаточно открытый для культурного взаимовлияния, здесь сложилась своя уникальная культура на базе такого поликультурного симбиоза, отметила наша собеседница.

"В Азербайджане спокойно сосуществуют различные конфессии, а сегодня даже идут разговоры о возрождении албанской епархии, и это прекрасно. Толерантная политика очерчивает государственные интересы Азербайджана. То, что сюда приезжают представители различных религий и культур, позволяет им увидеть и узнать эту страну, получить информацию из первых рук о том, что происходит в Азербайджане, чем он живет", - отметила Татьяна Крупа.

Проводя мероприятия, подобные Второму саммиту религиозных лидеров мира, Азербайджан демонстрирует, что готов к любому диалогу, несмотря на традиционное разделение мира на христиан, мусульман и так далее. В наше время использование такого разделения - это всего лишь попытки политических спекуляций, считает украинский историк.