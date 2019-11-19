Гражданин Армении, проходящий службу в одной из военчастей, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, подорвался на мине.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, вследствие взрыва мины ранение получил военнослужащий срочной службы, житель общины Чоратан Тавушской области Армении. Инцидент произошел на территории Агдеринского района.

Солдату была ампутирована нога.