https://news.day.az/politics/1177024.html Армянский солдат подорвался на мине в оккупированном Карабахе
Армянский солдат подорвался на мине в оккупированном Карабахе
Гражданин Армении, проходящий службу в одной из военчастей, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, подорвался на мине.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, вследствие взрыва мины ранение получил военнослужащий срочной службы, житель общины Чоратан Тавушской области Армении. Инцидент произошел на территории Агдеринского района.
Солдату была ампутирована нога.
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