В столице Болгарии Софии на пленарной сессии Генеральной Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) предотвращена провокация Армении в отношении Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде.

По его словам, один из армянских депутатов в ходе сессии заговорил о "демократических выборах в "Арцахе"".

"После его слов я немедленно попросив слово, потребовал от председателя международного мероприятия пресечь провокацию армянского депутата", - написал Мирзазаде в своем посте.

Мирзазаде отметил, что не существует никакого "Арцаха", есть оккупированные Арменией территории Азербайджана, захватнический режим, созданный там Арменией. На этих территориях незаконно размещены вооруженные силы Армении. Представители этой страны регулярно посещают оккупированные территории и тем самым грубо нарушают нормы международного права. Армения осуществляет политику обмана мирового сообщества

"Азербайджан не смирится с оккупацией своих территорий и обязательно освободит свои земли, будь то посредством дипломатии, или же военным путем", - добавил депутат.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году, ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.