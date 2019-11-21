Азербайджан придает исключительно важное значение взаимоотношениям с Россией.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

"Прежде всего, хочу выразить глубокую признательность руководству Российской Федерации за приглашение посетить вашу страну с официальным визитом. Я очень рада вновь быть в Москве. Москва для меня родной город. Здесь прошли мои студенческие годы. Очень рада встрече с Вами. И также пользуясь возможностью, хотела бы передать Вам привет и наилучшие пожелания от Президента Азербайджанской Республики", - сказала Мехрибан Алиева.

По ее словам, Азербайджан придает исключительно важное значение взаимоотношениям с Россией. "Наши страны связывают прочные, давние традиции дружбы и добрососедства. Благодаря политической воле президентов Азербайджана и России, а также совместным усилиям обеих сторон наши отношения сегодня характеризуются как стратегическое партнерство. Существует активный политический диалог. Президенты Азербайджана и России регулярно проводят встречи, и эти встречи дают мощный импульс и динамизм развитию отношений практически во всех сферах. Безусловно, экономическое сотрудничество является одним из важнейших компонентов нашей двусторонней повестки. Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, по импорту ненефтяной продукции занимает первое место. И если мы посмотрим на показатели, они внушают очень большой оптимизм. Мы отмечаем ежегодный рост, товарооборот растет. В прошлом году на 19 процентов вырос, составил 2,6 миллиарда долларов США. За 9 месяцев этого года рост достиг уже 24 процентов. То есть, все эти показатели очень оптимистичны. Взаимные инвестиции растут. Объем российских инвестиций в азербайджанскую экономику составляет 4,9 миллиарда, Азербайджан инвестировал в Россию 1,2 миллиарда. Что важно, по анализу межправительственной комиссии этот потенциал не полностью использован, возможно увеличение в 2-3 раза", - подчеркнула Первый вице-президент Азербайджана.

Коснувшись темы межрегионального сотрудничества, Мехрибан Алиева отметила, что очень важная составляющая двустороннего азербайджано-российского взаимодействия. "В рамках моего визита будет 10-й межрегиональный форум. Хорошие показатели в туризме. Растет количество туристов, посещающих нашу страну из России. В прошлом году 900 тысяч россиян посетили Азербайджан. В этом году ожидается рост этих показателей. Ну и конечно я хочу сказать про наши гуманитарные связи. Потому что считаю, что гуманитарные связи между нашими странами, особенно в сфере образования, являются показательными. В Азербайджане с очень большим уважением относятся к русскому языку и русской культуре. У нас в стране в полном объеме сохранено русскоязычное обучение. В 338 школах обучение ведется на русском языке, в 14 государственных вузах есть русскоязычные отделения, в 50 школах успешно реализуется пилотный проект Министерства образования - интенсивное преподавание русского языка. И конечно взаимодействие на уровне высшего образования. В Азербайджане успешно функционируют филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова. Я думаю, что в этой сфере тоже большой потенциал, и надеюсь, что в будущем наше сотрудничество будет расширяться по всем направлениям и служить во благо наших стран и наших народов. Еще раз хочу выразить Вам глубокую благодарность за теплый прием, за Ваше гостеприимство и передать наилучшие пожелания", - сказала Первый вице-президент Азербайджана.