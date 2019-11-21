21 ноября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, находящаяся с официальным визитом в Российской Федерации, встретилась с председателем Правительства России Дмитирием Медведевым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется