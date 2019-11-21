https://news.day.az/politics/1178055.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с премьер-министром России Дмитирием Медведевым - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с премьер-министром России Дмитирием Медведевым - ФОТО
21 ноября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, находящаяся с официальным визитом в Российской Федерации, встретилась с председателем Правительства России Дмитирием Медведевым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре