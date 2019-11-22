В рамках визита в Анкару делегация Азербайджанской общины Нагорного Карабаха провела ряд встреч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель общины Турал Гянджалиев.

Сначала делегация встретилась с председателем муниципалитета Кызылджахамам. Турал Гянджалиев поблагодарил его за создание музея, посвященного Ходжалинскому геноциду.

Затем азербайджанскую делегацию принял замминистра иностранных дел Турции Седат Онал.

Глава Азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился также с председателем муниципалитета Кечиорен Тургутом Алтыноком.

Он поблагодарил председателя муниципалитета за деятельность по признанию в мире Ходжалинского геноцида, а также за оказанное гостеприимство.

Напомним, что до визита в Анкару делегация Азербайджанской общины Нагорного Карабаха побывала в США, где состоялись обсуждения в связи с нагорно-карабахским конфликтом и преступлениями армян.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.