Во время своей встречи с российскими журналистами в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался провести параллели между идеологом армянского фашизма Гарегином Нжде и бывшим наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым.

А до этого, на саммите руководителей стран СНГ в Ашхабаде, после обличительной речи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в адрес Гарегина Нжде, Пашинян взял на себя смелость поставить в один ряд узников ГУЛАГ-а, в частности, саму "совесть русской нации" Александра Солженицына, с пещерным и убогим армянским командиром, прислуживавшим нацистам.

Скажем откровенно, подобные примитивные сравнения армянского премьера не укладываются ни в какие исторические рамки. Вызывает полное недоумение незнание Пашиняном новейшей истории государства, в котором он вырос. Видимо, Пашинян, у которого отец был учителем, а сам учился в советской школе и проходил историю СССР, был не в ладах с этим предметом. В этом есть и некоторая закономерность, поскольку поколение Пашиняна воспитывалось уже на произведениях идеологов армянского нацизма, подобных Гарегину Нжде, Зорию Балаяну, Сильве Капутикян, Леониду Гурунцу и т.д., работы которых были пропитаны откровенной ненавистью к тюркам.

А теперь для справки.

Вячеслав Молотов в мае 1939 года был назначен наркомом иностранных дел Советского Союза, продолжая одновременно занимать пост главы правительства. Он сменил на этом посту Михаила Литвинова. 23 августа 1939 года Молотов от имени советского правительства подписал в Москве с министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом пакт о ненападении сроком на 10 лет. В ноябре 1940 года в ходе визита в Берлин Молотов имел встречу с германским канцлером Адольфом Гитлером. Понимая неизбежность нападения нацистской Германии на СССР, советское руководство этими переговорами хотело по возможности оттянуть время начала войны.

В работе Ф.Чуева "Сто сорок бесед с Молотовым" (Москва,1991) приводятся довольно подробные признания советского наркома о ходе переговоров с Гитлером и его результатах. Не секрет, что Гитлер в случае захвата Советского Союза готовился провести самые изощренные опыты над советскими гражданами. Особые планы имелись у нацистов и в отношении народов Кавказа.

Так, согласно, генеральному плану "Ост", составленному в соответствии с политическими установками Гитлера, предусматривалось довести рождаемость у кавказских народов, которые отличались биологической плодовитостью, до более низкого уровня, чем у немцев, утвердить немецкий язык в качестве основного средства общения на Кавказе. Причем, армян и кавказских мусульман Гитлер относил к восточным народам, т.е. второсортным, не проводя разницы между их религиозной и национальной принадлежностью. Кавказ должен был стать колонией Третьего Рейха, поставляющей ей сырье и дешевую рабочую силу.

Таким образом, всякие обещания Гитлера о свободе и независимости для национальных окраин СССР, которые стали звучать уже после тяжелых поражений немецкой армии под Москвой и Сталинградом, были лишь ширмой, за которой нацисты скрывали свои истинные цели.

Сравнивая же Нжде с Солженицыным, Пашинян, видимо, пытался показать, что Нжде был таким же диссидентом, как и тот. Но сравнения тут неуместны. Солженицын в составе Красной Армии был участником Второй мировой войны, за боевые заслуги получил медаль Отечественной войны 2 степени, орден Красного Знамени и в 1944 году дослужился до звания капитана. Солженицын выступал против тоталитарной советской системы, господствовавшей партийной номенклатуры, грубо нарушавшей права и свободы советских граждан, которые были предоставлены им Конституцией страны. Данные мысли выдающийся русский писатель отразил в своих произведениях. За эти работы он был удостоен в 1970 году Нобелевской премии в области литературы. Но в 1974 году Солженицын был лишен советского гражданства и выслан из страны. Однако накануне распада СССР та же коммунистическая власть, признав свои ошибки, реабилитировала Солженицына и других участников диссидентского движения. Он был реабилитирован и восстановлен в гражданстве, а его произведения вновь стали публиковаться.

Есть какое-то сходство? И почему, если, по версии Пашиняна, Нжде был "мучеником" времен репрессий, после смерти Сталина не последовала и его реабилитация? Потому что в своих работах Нжде призывал последователей учиться делать со своими врагами, в основном турками, то же самое, что делали гитлеровцы с евреями сначала в Германии, а потом - на территориях всех оккупированных стран Европы. Пропаганда воинствующего национализма, идеи национальной исключительности, заявления Нжде наподобие "Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению", "Надо, наконец, научиться действовать у Гитлера" и т.д. не могут иметь оправдания.

Между прочим, около 200 тысяч армян погибли во время Великой Отечественной войны от рук нацистов, чью форму надел Гарегин Нжде.

Так что любые попытки армянской пропаганды обелить Нжде, оправдать и помешать вывести его на чистую воду бессмысленны. Опубликованные сегодня, накануне празднования мировым сообществом 75-летия Победы над фашизмом документы из российских архивов содержат неопровержимые факты, раскрывающие преступную деятельность Нжде в годы Второй мировой войны, которые не имеют срока давности.

Думаю, что немало интересного о нем содержатся также в болгарских и германских архивах.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана