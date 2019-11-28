В Тель-Авиве состоялся III съезд международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз".

На отчётно-выборное мероприятие ассоциации прибыла делегация из Азербайджана, во главе с председателем Азербайджанского государственного комитета по делам диаспоры Фуадом Мурадовым. Среди гостей из Азербайджана были депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев, главный консультант общественно-политического отдела администрации Аппарата Президента Азербайджанской Республики Метанет Багиева, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Матвей Илизаров, представитель главы администрации Губинского района в Красной Слободе Писах Исаков, начальник сектора стран Америки и Израиля Салхат Аббасова и др.

Израильскую сторону на съезде представляли высокие должностные лица, такие, как Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Марк Ифраимов, председатель израильского отделения благотворительного фонда СТМЭГИ Роберт Абрамов, заместители мэров городов Адам Амилов (Кирьят-Ям), Михаил Сутовский (Холон), Нюма Рачевский (Кирьят-Бялик), Хава Нахшонова (Сдерот), депутаты муниципальных советов, главы и представители общественных организаций и землячеств, видные деятели культуры и науки.

В работе съезда также приняли участие представители дипломатических ведомств, аккредитованных в Израиле, в частности, советник Посла Российской Федерации в Израиле Игорь Мартынов и директор Российского Культурного центра Денис Пархомчук.

Открывая съезд, директор Азербайджанского Культурного центра "АзИз" Егяна Сальман поприветствовала присутствующих в зале гостей и делегатов съезда и предоставила трибуну председателю Азербайджанского государственного комитета по работе с диаспорой Фуаду Мурадову.

В своем развернутом докладе Ф.Мурадов отметил обширную плодотворную деятельность ассоциации "АзИз" на уровне страны и на международном уровне, призвал всех членов общины к единению и сотрудничеству во имя сохранения азербайджанского национального культурного наследия в странах проживания, пожелал всем дальнейших успехов на благо израильского и азербайджанского народов. По окончании выступления Ф.Мурадова был продемонстрирован документальный фильм о многообразной созидательной деятельности и проектах Комитета по делам диаспоры.

В своём выступлении депутат Милли Меджлиса Азербайджанской республики Рауф Алиев рассказал об экономическом потенциале и успешном взаимодействии Израиля и Азербайджана на уровне правительственных структур. Оратор тепло отозвался о деятельности организации "АзИз", пожелал собравшимся дальнейших успехов, призвал к укреплению дружбы и братских связей между двумя странами и народами.

От имени израильской стороны выступил депутат Кнессета Марк Ифраимов, который отметил в своём обращении о необходимости сохранения и расширения существующих деловых и гуманитарных связей между Израилем и Азербайджаном и рассказал о перспективах развития отношений между двумя братскими народами.

Затем, слово предоставили главному консультанту общественно-политического отдела администрации Аппарата Президента Азербайджанской Республики Метанет Багиевой, которая поприветствовав присутствующих, отметила важность слаженной, многовекторной работы диаспорских организаций в деле популяризации во всём мире истории, культуры и современных реалий Азербайджана, подчеркнув при этом практическую, плодотворную работу ассоциации "АзИз" в этом направлении.

Следующим к съезду обратился Председатель израильского отделения международного еврейского благотворительного фонда СТМЭГИ, полковник израильских ВС Роберт Абрамов, который после своего приветствия попросил руководителя центра "Шолуми" Шауля Симан-Тов зачитать поздравительное письмо к делегатам и гостям съезда президента международного благотворительного фонда СТМЭГИ, вице-президента РЕК Германа Захарьяева.

По окончании выступлений официальных лиц, слово для решения организационных вопросов было предоставлено члену правления "АзИз", председателю организационного комитета III съезда международной ассоциации "АзИз" Юрию Бочарову. Оратор рассказал собравшимся о подготовленном отчетном докладе правления, о принципах формирования нового состава правления "АзИз", а также о новых функциях Общественного совета. По предложению выступающего делегаты съезда утвердили отчет правления за период между вторым и третьим съездами, поправки в Уставе, а также состав правления "АзИз" в количестве 27 человек и общественный совет в количестве 21 человека. В заключении Ю.Бочаров предложил избрать на пост главы международной ассоциации "АзИз" одного из самых активных её деятелей Льва Спивака. Данное предложение было встречено бурными аплодисментами.

В своём выступлении вновь избранный глава международной ассоциации "АзИз" Лев Спивак поблагодарил собравшихся за оказанное доверие, рассказал о деятельности организации за отчётный период и о ее активистах, поделился планами на будущее и заверил присутствующих в том, что он и впредь будет прилагать все усилия для успешной, разнообразной и плодотворной деятельности ассоциации "АзИз" во имя сплочения общины выходцев из Азербайджана в Израиле, укрепления связей между Израилем и Азербайджаном и дружбы между народами обеих стран.

Затем с трибуны съезда выступили вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Матвей Илизаров, директор еврейской школы в Баку раввин Шмуэль Симантов, исполнительный директор федеральной национально-культурной автономии белорусов в России Солопова Оксана, вице-мэр города Холона Михаил Сутовский, представитель общества "Украина-Азербайджан-Израиль", доктор исторических наук Борис Забарко.

Неожиданным стал великолепный сюрприз от куратора Музея Израиля, уроженки еврейского местечка Красная Слобода в Азербайджане, доктора исторических наук Лии Микдашиевой, которая преподнесла Фуаду Мурадову и Рауфу Алиеву, переведённую на иврит прекрасно изданную и вышедшую в Израиле книгу известного азербайджанского эксперта по коврам, профессора Видади Мурадова "Азербайджанские ковры - Тебризская группа".

Представитель азербайджанской нефтяной компании "Caspian Drilling Company" Владимир Шлимак преподнёс депутату Кнессета Марку Ифраимову художественную композицию на тему азербайджанских национальных музыкальных инструментов.

Все гости и делегаты съезда наряду с официальными документами съезда получили изданную иерусалимским Еврейским университетом на иврите и английском языках фундаментальную монографию доктора исторических наук Лии Микдашиевой "История, традиции и быт горских евреев". Вместе с этим, гости получили в дар выпущенные Ассоциацией "АзИз" в разные годы аудио диски израильских исполнителей с песнями на азербайджанском языке, изданную совместно с Центром "Шолуми" аудиокнигу Чингиза Абдуллаева "Кубинское каприччио" и совместно с Фондом СТМЭГИ пьесу Лейлы Бегим и Ефима Абрамова "Жертвоприношение".

Съезд завершился концертом израильских музыкальных коллективов.