https://news.day.az/politics/1182235.html Саргсяну предъявили обвинения
Саргсяну предъявили обвинения
Спецследственная служба Армении предъявила обвинение экс-президенту страны Сержу Саргсяну в хищении в особо крупных размерах, говорится в сообщении на сайте службы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Занимая пост президента Армении, Саргсян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал путем растраты хищение у государства средств в особо крупных размерах на сумму 489, 16 миллиона драмов (свыше 1 миллиона долларов)", - отмечается в сообщении.
В Армении с 13 апреля 2018 года проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Саргсяна на пост премьера. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку.
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