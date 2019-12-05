5 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в жилом здании на 44 квартиры, построенном для семей, пострадавших в результате землетрясения в Шамахинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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