https://news.day.az/politics/1182643.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в новом здании для семей, пострадавших от землетрясения в Шамахинском районе - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в новом здании для семей, пострадавших от землетрясения в Шамахинском районе - ФОТО
5 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в жилом здании на 44 квартиры, построенном для семей, пострадавших в результате землетрясения в Шамахинском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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