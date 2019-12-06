5 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса "ASAN Həyat" в Шамахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства встретился с сотрудниками комплекса и выступил на встрече.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Сегодня в Шамахе открывается Центр "ASAN Həyat". Поздравляю вас с этим прекрасным событием. Уверен, что граждане будут довольны, и "ASAN Xidmət" сохранит свое высокое качество.

Рад, что эта служба, созданная по моей инициативе, сегодня с большим одобрением воспринимается не только в нашей стране, но и за рубежом. Рад, что коэффициент одобрения "ASAN Xidmət" гражданами составляет 99,4 процента. То есть, это говорит о том, что служба действительно является большим достижением, привела к большим переменам в области общественных услуг. В то же время "ASAN Xidmət" способствовал революционным изменениям и в общественном сознании нашего общества, потому что сектор общественных услуг всегда был очень проблемным, и граждане испытывали неудобства. Основными проблемами сектора услуг были бюрократия, волокита, коррупция, взяточничество. После начала деятельности "ASAN Xidmət" в этой области уже обеспечена полная прозрачность.

Неслучайно поступило уже более 34 миллионов обращений, и они не остаются без ответа. "ASAN Xidmət" расширяет свою географию. Это - 16-й по счету центр, еще в 4 центрах идут завершающие работы. Уже готовы Кюрдамирский, Агджабединский, Товузский центры, а Балакенский центр будет введен в строй в следующем году. Как мне сообщили, в бакинских центрах уже возникают очереди, хотя в Баку функционируют 5 центров. Поэтому я дал указание открыть в Баку еще 2 центра, в то же время в Сумгайыте и Гяндже откроются вторые центры. Уже давно оказываются и выездные услуги, более 10 автобусов постоянно колесят по нашей стране, функционирует также "ASAN Qatar". Можно сказать, все уголки нашей страны охвачены этими прекрасными услугами. Их количество растет, уже оказывается более 320 услуг. Если учесть деятельность центров ABAD, то эта цифра достигает уже 350. Это свидетельствует о том, что в последние годы нам удалось значительно расширить функции ASAN. В этом была необходимость, потому что работа в "ASAN Xidmət" строится в высшей степени правильно. Многие проблемные сферы также включены в "ASAN Xidmət". Таким образом, растущее число услуг и их качество говорят о том, что мы находимся на правильном пути. Когда мы начинали, число услуг составляло примерно 20-30.

ASAN - наш интеллектуальный продукт. Очень рад, что сегодня Азербайджан изобретает и экспортирует интеллектуальный продукт. Считаю, что экспорт интеллектуального продукта, услуг должен заслуживать самого большого внимания в нашей деятельности. Презентации, представленные мне на выставке Bakutel, свидетельствуют о том, что мы уже экспортируем услуги, в том числе спутниковые услуги, услуги, связанные с инновациями. Центр "ASAN Xidmət" уже функционирует в Афганистане, и у нас уже подписаны меморандумы о взаимопонимании и соглашения с несколькими странами. ASAN расширяет свою деятельность в мире, и в будущем мы можем сотрудничать со многими странами. Основное наше условие заключается в том, чтобы там предоставлялись те же услуги, что и в Азербайджане, потому что это наш бренд, название центра во всех странах также должно звучать как ASAN. Неслучайно, ASAN уже удостоен международных наград. Это - интеллектуальный бренд Азербайджана, который в то же время отражает нашу политику, наши намерения. Потому что наша политика заключается в том, чтобы во всех сферах были прозрачность, точность, культурное обслуживание, чтобы не допускались нарушения. Считаю, что "ASAN Xidmət" - один из самых эффективных механизмов против коррупции и взяточничества. В связи с этими вопросами принимаются основательные меры. Осуществляются практические меры для устранения или значительного уменьшения коррупции и взяточничества в Азербайджане. Эти меры дают и будут давать результаты. Поэтому наряду с административными мерами, мерами наказания, должны приниматься и институциональные меры, чтобы мы сузили сферу охвата коррупции и взяточничества и таким образом вывели Азербайджан на современный, стремительный путь развития. Мы добиваемся этого.

"ASAN Xidmət" в то же время демонстрирует нашу политику: абсолютное большинство работающих в этих центрах - молодежь. Это показывает талант, знания нашей молодежи, в то же время очень важно для подготовки кадров, так как уже тысячи волонтеров ASAN работают на различных важных должностях. Наша молодежь, прошедшая обучение или проработавшая в "ASAN Xidmət", уже получает путевку в жизнь, растет доверие к ним, как к грамотным кадрам, и работодатели убеждаются в том, что будут точность, качество, знания и культурное обслуживание. Должен также отметить, что волонтерское движение у нас началось с "ASAN Xidmət". До того времени волонтерского движения не было. Сегодня тысяча волонтеров работают, трудятся в различных сферах нашей страны, приносят пользу государству. Наша молодежь должна быть именно такой. Недавно на мероприятии, посвященном 100-летию Бакинского государственного университета, я поделился своими мыслями с молодежью. Образованная, грамотная, привязанная к Родине современная молодежь - гарант устойчивого успеха Азербайджана. Молодежь должна не только обладать знаниями, но и быть привязанной к Родине, Родина и государственные интересы должны быть для нее превыше всего.

"ASAN Xidmət" в то же время является новшеством в секторе обслуживания. "ASAN Xidmət" показывает, каким должен быть данный сектор. Все граждане, приходящие, обращающиеся в центры "ASAN Xidmət", видят вас, видят нашу замечательную молодежь, высокую культуру, доброе отношение, приветливые лица. Это действительно большое достояние, и его создали мы сами. Еще раз хочу сказать: это наш национальный бренд и национальное достояние.

Поэтому я даю указания об увеличении количества центров ASAN. Одновременно "ASAN Xidmət" и его руководство активно работают над расширением функций центров ASAN. На открытии каждого центра я вижу какие-то новшества. Как мне докладывают, из года в год создаются возможности для приведения в действие новых инноваций, и эти инновации будут применяться. Одним из вопросов, о которых мне сегодня доложили, является проект smart city. Мы обязательно должны перейти на это. Уже даны соответствующие указания предпринять практические шаги для применения системы smart city в городе Баку. В других городах и районах также будет проводиться работа в этом направлении.

Рад, что этот центр открывается в Шамахе. Шамаха - наш древний край, историческое место. Она имеет богатейшую историю, культуру. Исторические памятники Шамахи очень дороги каждому из нас. Рад, что по моему указанию была капитально отремонтирована Шамахинская Джума-мечеть. Это - самая древняя мечеть Азербайджана, одна из древнейших мечетей мусульманского мира. Она была построена в 743 году. Сохраняя исторический облик Шамахи, мы модернизируем ее. Недавно исполнительной власти района были выделены достаточно крупные средства для реализации проектов, связанных с инфраструктурой. Будут доставлены современные пассажирские автобусы, современные машины скорой медицинской помощи, коммунальная техника. Было дано поручение капитально отремонтировать все внутренние дороги Шамахи, сельские дороги. Примерно в апреле-мае следующего года в городе будет решена проблема питьевой воды, и шамахинцы будут обеспечены питьевой водой, соответствующей стандартам Всемирной организации здравоохранения. Газификация в Шамахинском районе составляет 95 процентов. Несмотря на то, что многие села находятся в отдалении друг от друга и являются горными селами, мы довели газификацию до 95 процентов. Нет никаких проблем с электроэнергией. По моему указанию мы расширили автодорогу Баку-Шамаха до четырех полос, сейчас это очень удобная дорога. Сегодня состоялось официальное открытие последней части этой дороги. Также ведется строительство сельских дорог. В свое время здесь были построены Лечебно-диагностический центр, Олимпийский комплекс. Капитально отремонтирована Шамахинская обсерватория. Конечно, и для жителей республики, и для гостей не только была капитально отремонтирована дорога Шамаха-Лагич, но и проложена дорога Шамаха-Демирчи, Демирчи-Лагич. То есть, сегодня самая безопасная дорога в Лагич пролегает через Шамаху. В настоящее время мы развиваем Шамаху как современный центр туризма. Разбиваются виноградники, проводится фестиваль винограда, на территории Шамахинского и Гаджигабульского районов создается крупнейший в нашей стране агропарк. Площадь этого агропарка составляет 42 тысячи гектаров, он придаст мощный импульс развитию сельского хозяйства. Шамаха - традиционный виноградарский район. Восстанавливаются традиции виноградарства, открываются рабочие места, в том числе создаются оплачиваемые общественные работы. Шамаха - родина великого сына азербайджанского народа Имадеддина Насими. Как вам известно, моим Распоряжением нынешний год объявлен "Годом Насими". В знак уважения и почтения к памяти великого Насими завтра по всей стране будет проведена массовая акция посадки деревьев, в целом будет высажено 650 тысяч деревьев. Традиционный характер принял Фестиваль Насими. Шамаха имеет очень древнюю историю, и ее выдающиеся представители приумножают славу азербайджанского народа.

Вы же молоды, только вступаете в самостоятельную жизнь. Рад, что ваша деятельность начинается в центре "ASAN Xidmət". Уверен, что накопленный здесь опыт поможет вам в дальнейшей жизни. Вы вложите свои знания и умения в общее дело нашей страны. Поздравляю вас и желаю успехов.