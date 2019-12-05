https://news.day.az/politics/1182638.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса "ASAN Həyat" в Шамахы
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса "ASAN Həyat" в Шамахы
5 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса "ASAN Həyat" в Шамахы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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