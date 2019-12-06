Наша молодежь в будущем должна сохранить ценности, которые наш народ создавал веками.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с сотрудниками во время открытия комплекса "ASAN Həyat" в городе Шамаха.

"Присущие нашему народу национально-духовные ценности, которые мы веками сохраняли, построены на этих принципах. Я неоднократно говорил, что наша молодежь в будущем должна сохранить ценности, которые наш народ создавал веками, так же, как их сохраняем мы. Только тогда мы сможем сохранить и защитить нашу национальную самобытность, достоинство", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, присущие нашему народу особенности совпадают с волонтерским движением

"У нас уже есть тысячи, возможно, десятки тысяч волонтеров.Должен также отметить, что относительно недавно я дал указание о том, чтобы волонтеры приступили к деятельности и в государственных учреждениях, привлекались туда. В министерствах и государственных компаниях уже есть группы волонтеров. Частные компании должны привлекать к работе волонтеров, потому что это принесет им пользу и внесет вклад в наше общее дело. Поэтому перед волонтерами, считаю, открыты все возможности", - сказал глава государства.