На 71-м году жизни скончался депутат Милли Меджлиса Евда Абрамов.

Депутат некоторым временем ранее проходил лечение в Центральной клинической больнице в связи с болезнью, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Церемония похорон будет проходить в Губе восьмого декабря.

Отметим, что Евда Абрамов был заместителем председателя парламентского комитета по правам человека.

Allah rəhmət eləsin.