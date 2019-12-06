https://news.day.az/politics/1183045.html Скончался депутат Милли Меджлиса Евда Абрамов
Скончался депутат Милли Меджлиса Евда Абрамов
На 71-м году жизни скончался депутат Милли Меджлиса Евда Абрамов.
Депутат некоторым временем ранее проходил лечение в Центральной клинической больнице в связи с болезнью, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Церемония похорон будет проходить в Губе восьмого декабря.
Отметим, что Евда Абрамов был заместителем председателя парламентского комитета по правам человека.
Allah rəhmət eləsin.
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