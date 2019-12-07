Партия "Умид" приняла решение об участии во внеочередных парламентских выборах, которые пройдут 9 февраля в Азербайджане, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Этот вопрос был обсужден сегодня на очередной сессии Высшего меджлиса партии.

Высший меджлис партии утвердил кандидатуры 72 человек, полномочия о принятии решения касательно еще 13 человек переданы президиуму партии.