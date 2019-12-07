https://news.day.az/politics/1183219.html Еще одна азербайджанская партия приняла решение об участии во внеочередных парламентских выборах
Еще одна азербайджанская партия приняла решение об участии во внеочередных парламентских выборах
Партия "Умид" приняла решение об участии во внеочередных парламентских выборах, которые пройдут 9 февраля в Азербайджане, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Этот вопрос был обсужден сегодня на очередной сессии Высшего меджлиса партии.
Высший меджлис партии утвердил кандидатуры 72 человек, полномочия о принятии решения касательно еще 13 человек переданы президиуму партии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре