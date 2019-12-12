Гейдар Алиев - великий лидер, жизненный путь которого необходимо изучать.

Об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, каждый шаг великого лидера Гейдара Алиева является примером.

"Он всегда прилагал все усилия для того, чтобы Азербайджан был независимым, для развития страны. Еще раз с почтением склоняю голову перед его памятью", - сказал Озорал.

Отметим, что сегодня исполняется 16 лет со дня кончины архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.