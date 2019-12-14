https://news.day.az/politics/1185446.html Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бахрейна
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бахрейна
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна Шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.
Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Бахрейном всегда будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Бахрейна - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
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