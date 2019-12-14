Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна Шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.

Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Бахрейном всегда будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Бахрейна - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.