Ситуация вокруг Ирана позволяет предполагать, что кризис будет углубляться в ближайшие месяцы и в обозримую перспективу приведет к ужесточению гибридной войны, идущей между Тегераном и Вашингтоном.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

США от своих намерений в отношении Ирана не откажутся, считает он. Будет наивным также предполагать, что Иран изменит свою генеральную линию поведения. Так что антагонизм между ними будет углубляться.

"Но вот что касается форм ведения войны, то тут есть определенные вариации. В частности, можно предположить, что, стараясь избежать прямого столкновения, стороны будут больший акцент делать на использовании косвенных методов, прибегая к помощи тех сил, которые их поддерживают в регионе, что сместит центр войны между Ираном и США в близлежащие страны - Сирию, Ирак, Афганистан, другие страны. где имеется американское военное присутствие либо заметна деятельность проиранских сил. Это очень неблагоприятный сценарий развития ситуации для этих стран. Неслучайно иракский парламент принял решение о выводе американских войск из Ирака, так Багдад пытается обезопасить себя. Обеспокоенность проявляют и сирийские власти, которые тоже не хотели бы, чтобы противники столкнулись на территории Сирии", - отметил политолог.

По словам Велизаде, реальность такова, что страны, в которых имеется военное присутствие США, представляют опасность для иранских интересов. Именно эти страны станут ареной активных боевых действий или же действий в рамках прокси-войны, то есть войны чужими руками, между США и Ираном.

Что касается более апокалипсических сценариев, в частности связанных с возможностью открытой войны между ИРИ и США, то, по мнению азербайджанского политолога, абсолютно отбрасывать такой сценарий нельзя. Но хотелось бы надеяться, что и в ИРИ, и в США понимают, что издержек от такой войны больше, чем возможных дивидендов, в связи с чем стороны постараются предпринять усилия, чтобы отойти от таких сценариев.

"Так, Конгресс США уже неоднократно давал понять администрации, что не будет приветствовать планы по вовлечению Америки в открытый конфликт с Ираном. С другой стороны, иранское политическое руководство понимает, что открытый конфликт грозит серьезными последствиями для экономики и военной инфраструктуры Ирана. Поэтому такая тотальная война, поскольку она ведется на территории Ближнего Востока, более опасна для ИРИ, чем для США.

Думаю, что Тегеран отдает себе в этом отчет. Поэтому, скорее всего, несмотря на эскалацию напряженности, параллельно будет зондироваться почва для продуктивных переговоров, пусть даже опосредованных, а не прямых. Например, в качестве посредника могут выступить ООН, страны Евросоюза, Россия, Китай. В данном случае все заинтересованы в стабилизации ситуации, поскольку у всех указанных сторон есть свои интересы в регионе, и эти интересы могут быть поставлены под угрозу в результате реальной войны или же ожесточения прокси-войны", - подчеркнул Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева