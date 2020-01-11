Убежден, что революционные реформы 2019 года скажутся в нашей повседневной жизни.

Об этом в беседе с Day.Az сообщил народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев.

"2019 год был особенным для Азербайджана. В стране произошли кардинальные кадровые изменения, которые давно назрели. Убежден, что новое поколение молодых политиков, занявших ответственные посты, отличается креативным мышлением и гораздо более последовательными нравственными принципами", - отметил писатель.

По его словам, в прошлом году был решен целый ряд вопросов, которые сложно решались в последние годы.

"Меня особо радует, что наша страна стала более последовательно осваивать пространство Интернета, без которого сегодня немыслимо развитие государства. В конце года был досрочно распущен парламент. Очень хотелось бы, чтобы новый состав Милли Меджлиса отличался большим профессионализмом. Возможно, нам сложно осознать все революционные изменения ушедшего года, но я убежден, что они скажутся и в нашей повседневной жизни, и в нашей политике. Нельзя не заметить и последовательную внешнюю политику Азербайджана, на фоне суетливых и не всегда продуманных шагов наших соседей в Кавказском регионе", - подчеркнул Чингиз Абдуллаев.

Народный писатель также отметил развитие сферы культуры в Азербайджане в 2019 году.

"Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяют огромное внимание сфере культуры. Особо отмечу помощь, оказанную творческим союзам, встречи с руководителями этих союзов. Многие представители творческой интеллигенции получили почетные звания, ордена, персональные пенсии. Значимым стало 650-летие Насими, которому и был посвящен год, в течение которого прошли многочисленные международные конференции и встречи", - отметил Чингиз Абдуллаев.