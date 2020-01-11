https://news.day.az/politics/1193156.html ЦИК Азербайджана отменил решение Окружной избирательной комиссии
ЦИК Азербайджана отменил решение Окружной избирательной комиссии
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана отменила решение Сумгайытской первой Окружной избирательной комиссии (ОИК) № 41.
Как передает Day.Az, на сегодняшнем заседании ЦИК было рассмотрено обращение Мурада Рагимли, который выдвигается в депутаты от Сумгайытского первого Избирательного округа.
Член ЦИК Габиль Оруджев сообщил, что Сумгайытская первая Окружная избирательная комиссия № 41 не зарегистрировала кандидатуру Рагимли по причине проблемы с подписными листами.
ЦИК, отменив решение ОИК, зарегистрировал кандидатуру Рагимли.
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