Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана отменила решение Сумгайытской первой Окружной избирательной комиссии (ОИК) № 41.

Как передает Day.Az, на сегодняшнем заседании ЦИК было рассмотрено обращение Мурада Рагимли, который выдвигается в депутаты от Сумгайытского первого Избирательного округа.

Член ЦИК Габиль Оруджев сообщил, что Сумгайытская первая Окружная избирательная комиссия № 41 не зарегистрировала кандидатуру Рагимли по причине проблемы с подписными листами.

ЦИК, отменив решение ОИК, зарегистрировал кандидатуру Рагимли.