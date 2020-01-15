Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова обманул армян. Сегодня он явился в Следственный комитет, чтобы ответить на вопросы следователя. По какому делу - не сообщается, зато в соцсети уже выставлено селфи премьера со следователем, что, конечно, является фактом из ряда вон выходящим.

"Впервые в истории Армении действующий руководитель страны явился по приглашению Следственного комитета и в кабинете следователя отвечает на его вопросы", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Эта запись Пашиняна вызвала возмущение пользователей соцсетей. Его немедленно уличили в очередном вранье. Дело в том, что Никол Пашинян не является первым главой Армении, который отправился давать показания следователю. В 2000 году тогдашний президент Роберт Кочарян уже допрашивался - по делу о расстреле парламента.

"Пашинян стал похож на прыщавого выскочку, пытающегося везде урвать для себя хот какую-то толику внимания", - написал один из пользователей в Telegram.

А правозащитник Ребун Меликян на своей странице в Facebook посмеялся над селфистом Пашиняном, указав, что теперь благодаря ему все допрашиваемые получили возможность делать селфи с допрашивающим их следователем.

"Следователи больше не будут разрешать (поскольку не все допросы инсценируются), а допрашиваемые будут возражать, утверждать, что нет объективного основания, чтобы разрешать одному и запрещать другому. Одним словом, напряженность, нервы, противостояние. И ради чего? Для очередного "впервые в истории", очередного "АЖ - с 24-часовым ритмом"", - отметил Рубен Меликян.

Одним словом, спектакль провалился, и премьер снова опозорился. Не важно, по какому делу была устроена комическая реприза, целью ее однозначно является дешевый пиар. Его раскусили и сделали объектом критики и насмешек. Похоже. Пашиняну пора уволить сценаристов своих пиар-шоу.

Зульфугар Ибрагимов