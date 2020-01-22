Сравнение Армении с Азербайджаном, которое провел Никол Пашинян, совершенно нелепое и неуместное.

Об этом сказала Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Галина Ниязова, передает Day.Az.

Политолог считает, что сравнение себя с кем бы то ни было - позиция изначально проигрышная: "Субъективный выбор каких-то определенных аспектов из огромного числа возможных достижений только акцентирует внимание на том, что все остальные аспекты провальны. Смысл был бы сравнивать Армению сегодняшнюю с Арменией в том кризисном состоянии, в котором ее застал Никол Пашинян, когда пришел к власти. Но пока не приходится говорить о какой-то положительной динамике.

С другой стороны, сравнение возможно, если мы говорим о двух допустимо равных величинах. Но никогда чаши весов не уравняют самостоятельность и иждивенство, государственность и комменсализм".

Эксперт отметила, что Азербайджан, добившийся высокого статуса на мировой политической арене благодаря своим ресурсам - природным, трудовым, информационным, экономическим, ушел далеко вперед, оставив позади Армению, продолжающую существовать за счет более сильного соседа - России:

"Армения продолжает приобретать у России системы вооружений, которые стоят недешево, но не по рыночным, а по внутрироссийским ценам. Подобные "подачки" говорят об очевидной неспособности Армении обеспечить свою собственную военную безопасность. Разваливающаяся экономика наглядно демонстрируется оттоком населения из страны. В таком контексте если и говорить о сравнении двух государств, то выбор явно будет не в пользу Армении".

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на совещании по итогам 2019 года разоблачил лживые заявления армянского премьера Никола Пашиняна, на основе сравнительного анализа продемонстрировав, что Азербайджан с большим отрывом опережает Армению по всем основным параметрам.

Глава государства акцентировал внимание и на военной сфере, отметив, что в рейтинге самых сильных армий мира Азербайджан занимает 52-е, а Армения - 96-е место.