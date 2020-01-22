Азербайджан - открытая для реформ страна.

Об этом вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов сказал на конференции, посвященной итогам проекта технической помощи "Поддержка ЕС Государственному комитету статистики Азербайджана для достижения европейских стандартов", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, сегодня Азербайджан в числе стран, ускоренно осуществляющих масштабные реформы.

Ахмедов добавил, что за 29 лет после восстановления независимости Азербайджан, являющийся относительно молодым государством, достиг серьезных успехов.

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