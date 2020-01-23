Армянские оккупанты и сепаратисты оккупированного Нагорного Карабаха продолжают уничтожать и стирать с исторических земель Азербайджана все, что ним связано. Оккупация, нарушение территориальной целостности, стабильности цивилизации и окружающей среды, разрушение существующих экосистем, разграбление материальных ресурсов на оккупированных территориях со стороны Армении, являются самой главной проблемой Азербайджана. А на этот раз оккупанты решили армянизировать Шушинскую крепость.

Так называемое "министерство культуры и туризма "НКР"" заявило, что начнет на оккупированных территориях Азербайджана "реставрацию" Шушинской крепости. Под реставрацией, естественно, подразумевается искоренение всех доказательств того, что Шуша принадлежит Азербайджану и уничтожение культурных памятников нашей страны.

Оккупанты собираются начать "реставрацию" культурных и исторических памятников и на территории Ходжавендского и Агдеринского районов, а также крепости XV века в Лачинском районе.

Это не первый такой случай в оккупационной политике Армении. Список объектов, полностью или частично разрушенных армянскими вандалами на оккупированных территориях Азербайджана, достаточно велик.

До оккупации Арменией в районе действовал курортный комплекс - санаторий союзного значения. Ведущую роль в экономике района имело животноводство. До оккупации в районе действовали Шушинский филиал Азербайджанского педагогического института и Шушинский филиал Азербайджанского института нефти и химии, 24 общеобразовательные школы, 6 внешкольных учебных заведений, медицинское училище, 8 музыкальных школ и школ искусств, культурно-просветительский техникум, музыкальное училище, сельскохозяйственный техникум, профтехучилище, школа оздоровления леса, дом культуры, кинотеатр, 5 музеев, картинная галерея, клуб, библиотека, центральная районная больница, 11 фельдшерско-акушерских пунктов, санитарно-эпидемиологическая станция, детский санаторий, станция скорой помощи, городская поликлиника, стоматологическая поликлиника.

На территории района до оккупации насчитывалось 248 охраняемых государством исторических памятников: Мечеть Ашагы (Нижняя) Говхар-ага, Шушинский филиал дома-музея Бюль-Бюля, Имение Гаджи Гулулар, Дом Хуршидбану Натаван, Мечеть Мамайи, Музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа, Мечеть Саатлы, Шушинская музыкальная школа, Шушинское реальное училище, Музей истории города Шуша, Дом-музей Узеира Гаджибекова, Мечеть Юхары Говхар ага...

К большому сожалению, международные организации и мировое сообщество не высказывают должной реакции на геноцидальную политику Еревана и попытки армянских вандалов стереть подлинную историю региона.

Народ, уничтожающий чужое наследие, сам не имеет будущего.