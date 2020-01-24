Несмотря на теплые отношения между Баку и Тегераном, Азербайджан периодически ощущает порывы "холодного ветра", дующего с юга. Невзирая на то, что позиции высоких официальных лиц двух стран благоприятствуют атмосфере добрых взаимоотношений, и официальный Баку всегда отдавал предпочтение политике добрососедства и доверия с Тегераном, определенные круги в этой стране делают попытки обострить отношения.

В частности, безмятежную атмосферу взаимных отношений нарушают неуклюжие нападки на Азербайджан различных клерикальных кругов в Иране, передает Day.Az со ссылкой на demokrat.az. Это проявляется по-разному. Порой, в СМИ Ирана, связанных с клерикальными кругами, внезапно стартует кампания дискредитации Баку, как правило, изобилующая нелепыми вымыслами. Другое дело, когда враждебные Азербайджану домыслы звучат в устах исподволь внедренных в медиапространство или завербованных недавно представителей отечественных СМИ.

Второй вид медиа-атак гораздо опаснее, нанятые внешними силами, граждане Азербайджана сравнительно легко могут манипулировать общественным мнением, не вызывая явного публичного отторжения, как раз благодаря своему гражданству и "родному" менталитету.

Реальным подтверждением этого стало событие, произошедшее в июне прошлого года.

В результате следственно-оперативных мер Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана был задержан по подозрению в совершении государственной измены гражданин Азербайджана, учредитель и главный редактор информационных сайтов Xeberman и Press.az Асланов Полад Исраиль оглу (1989). В настоящее время связанное с ним уголовное дело находится в суде.

Кто такой Полад Асланов и на кого он работал?

Этот вопрос сохраняет свою актуальность в контексте ирано-азербайджанских отношений и интересов определенных групп, которые превратились в вечную "головную боль" с точки зрения этих самых отношений. Естественно, широкой общественности раскрываются не все детали дела. Тайну следствия ведь никто не отменял.

Однако даже легкое расследование позволяет понять, кто такой Асланов и на кого он работал.

"Шпионская находка", или каким способом вербуют азербайджанских граждан?

Факты в открытом доступе говорят о том, что Полад Асланов был непосредственно связан с клерикальными кругами в Иране и их спецслужбами, силовыми структурами, и основной его функцией, наряду с ведением религиозной пропаганды, была вербовка новых адептов в "шпионскую сеть".

- деньги и другие обещания;

- организация поездок в Иран и посредничество;

- шантаж

Основной работой Полада Асланова по первому направлению было привлечение людей в религиозно-клерикальные круги в обмен на деньги и обещания других благ. К примеру, есть информация о том, что за "хорошую плату" он хотел привлечь к сотрудничеству гражданина Сахавета Исмайлова из села Енигюн Агстафинского района. Согласно информации, Полад Асланов предложил Сахавету Исмайлову поехать в Иран, пообещав, что ему хорошо заплатят, в том числе сделают так, что он "станет знаменитым" после возвращения в Азербайджан. Мы не знаем о каких еще фактах известно следствию, но общественности стало известно, что Полад Асланов был одним из "рыцарей" в "крестовом походе" антиазербайджанских сил против Баку в Иране.

Самир Зейналов, защищавший в свое время права Полада Асланова, сообщил, что это лицо и руководимые им сайты выступали в Азербайджане в роли рупора известных в Иране кругов, и пропагандистские материалы, рассчитанные на "обуздание" протеста азербайджанской общественности против нашумевшего "селфи", сделанного в Тегеране премьер-министром Армении Николом Пашиняном, распространялись именно через Полада Асланова. Речь идет о постере "Карабах - это Армения!", вывешенном в салоне, выделенном иранской стороной во время встречи с армянами в ходе визита Никола Пашиняна в Тегеран 27-28 февраля прошлого года, и о селфи, которое перед этим постером сделал и потом распространил армянский премьер-министр. Тогда в Азербайджане звучали гневные протесты с осуждением Ирана. В ту пору в сегменте медиа Азербайджана появилась статья под заголовком "Приближенный аятоллы Хаменеи прокомментировал скандал с Пашиняном".

Самир Зейналов говорит, что эта статья была отправлена Поладу Асланову определенными кругами Ирана для распространения, и цель заключалась в том, чтобы создать среди азербайджанской общественности положительный имидж этой страны.

Зейналов также отметил, что в этих делах участвует не только Полад Асланов, но и его жена - Гюльмира Асланова. Он задал интересный вопрос "Почему закрывают глаза на продолжение "дела" мужа Гюльмирой Аслановой?". Этот вопрос пока остается открытым, и, наверное, силовые структуры осведомлены обо всем этом.

Ну а наше расследование показывает, что выступление Асланова на "Səhər Tv" в качестве эксперта, рассчитанное клерикальными кругами Ирана на азербайджанскую аудиторию, было неслучайным. Во всех своих выступлениях этот "эксперт", естественно, защищал интересы Ирана, пропагандируя идеи своих зарубежных патронов.

Директор ООО "Eşq səfəri" Фахри Гасанов, который занимался организацией религиозных поездок, в основном в Кербелу и Наджаф, говорит, что в Иране у Полада Асланова были крайне подозрительные встречи. Асланов даже говорил, что "по возвращении в Азербайджан "потопит" СГБ, а друзья заплатят мне хороший гонорар". Фахри Гасанов говорит, что рассказал следствию все, что знал, и отметил, что по заказу определенных кругов в Иране Полад Асланов обманул его, заставив выступить против органов безопасности Азербайджана, и распространил это после выступление, преследуя свои интересы. Полад Асланов также шантажировал тех, кто отказывался сотрудничать с Ираном.

В числе объектов шантажа Асланова оказался учредитель сайта Azerbaycanrealligi.com Даянат Бабаев. Он рассказал, что в феврале прошлого года выехал на лечение в Иран. Он был задержан лицами, представившимися сотрудниками органов спецслужб Ирана, которые пытались его завербовать. "Иранская разведка", заснявшая азербайджанского журналиста, сумела привлечь его к тайному сотрудничеству. По возвращении в Баку Даянат Бабаев ни одно из "заданий" не выполнил, и примерно через три месяца - в мае прошлого года - Полад Асланов пригласил его на встречу, потребовав их выполнения. "Задание" заключалось в том, чтобы произвести фотосъемку воинских частей и представить информацию об их местоположении. Асланов сказал Даянату Бабаеву, что если он не выполнит "задания", то его ждет участь журналиста Рафига Таги, скончавшегося в результате ножевого ранения, совершенного при невыясненных обстоятельствах неизвестным лицом, после статьи "Иран и неизбежность глобализации". Интервью находящегося еще при смерти Рафига Таги о том, что на него было устроено покушение по заказу религиозных радикалов Ирана и, что на его убийство в Иране была вынесена специальная фетва, а также поздравительные послания сына "аятоллы" уже после его смерти, широко обсуждались в СМИ.

Примерно через месяц после этой попытки шантажа Полад Асланов был арестован. В ближайшие дни ожидается начало судебного процесса по его делу. Тем временем его жена Гюльмира Асланова активизировалась в социальных сетях.