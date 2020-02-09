Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева проголосовали на парламентских выборах
9 февраля проходят очередные парламентские выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с первых минут начала избирательного процесса на расположенном в средней школе номер 6 избирательном участке номер 6 Сабаильского избирательного округа номер 29 города Баку наблюдалось особое оживление.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи прибыли для голосования на этот избирательный участок.
Президент Ильхам Алиев вошел в помещение для голосования, взял избирательный бюллетень, прошел в кабину и опустил бюллетень в урну.
Затем проголосовали Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи главы государства.
Отметим, что в избирательном участке номер 6 Сабаильского избирательного округа номер 29 города Баку зарегистрировано 574 избирателей. В этом округе баллотируются 20 кандидатов.
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