Азербайджан придает большое значение отношениям с Ираном как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на мероприятии по случаю 41-й годовщины победы Исламской революции в Иране сказал вице-премьер Шахин Мустафаев.

По его словам, большую роль в развитии связей сыграла деятельность двусторонних рабочих групп. Министр добавил, что взаимное доверие способствует обоюдным капиталовложениям.

"В соответствии с политикой главы государства, благодаря совместным усилиям, сотрудничество и в дальнейшем будет развиваться по восходящей линии", - сказал Мустафаев.

По его словам, Иран - одна из первых стран, которая осудила оккупацию части территории Азербайджана. Справедливая позиция, которую демонстрирует Иран касательно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, полностью соответствует духу связей между двумя народами.

Министр отметил, что товарооборот между двумя странами в 2019 году, увеличившись на 11 процентов по сравнению с 2018 годом, составил 500 миллионов долларов.

"Иранские предприниматели инвестировали в экономику Азербайджана 3,5 миллиарда долларов. В Азербайджане в сфере промышленности, строительства, сельского хозяйства и других сферах действуют 1614 иранских компаний. В прошлом году через международный транспортный коридор Север-Юг было транспортировано около 400 тысяч тонн груза, что на 45 процентов выше аналогичного показателя 2018 года", - сказал Шахин Мустафаев.

Вице-премьер добавил, что наряду с авиарейсом Баку-Тегеран, уже осуществляются также авиарейсы Баку-Тебриз и Баку-Мешхед.