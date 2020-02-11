https://news.day.az/politics/1202036.html МИД Азербайджана поздравил Иран
МИД Азербайджана поздравил Иран
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило руководство Ирана с 41-летней годовщиной победы Исламской революции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, министерство разместило поздравление на своей официальной странице в Twitter.
"Отношения между двумя странами основываются на воле их народов, которые исторически жили в атмосфере дружбы и добрососедства. Сегодня мы поздравляем Исламскую Республику Иран с Национальным днем и желаем всем иранцам мира и процветания", - говорится в поздравлении.
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