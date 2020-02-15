Участковые избирательные комиссии, которые допустили серьезные нарушения, будут распущены.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой нау Trend.

Панахов поблагодарил тех, кто размещал в соцсетях информацию об этих нарушениях: "Те, кто обнародовал нарушения, которые происходили на участках, наши помощники. Я говорю им - спасибо! Все, кто был причастен к этим нарушениям, будут наказаны. Вмешательство в процесс голосования на участках недопустимо. Останавливать на секунду голосование не вправе даже мы. В то же время некоторые лица в определенном смысле пытаются злоупотреблять этим".

Глава ЦИК вновь обратился к гражданам с просьбой представить материалы, которые у них есть.

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане прошли парламентские выборы.