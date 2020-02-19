Азербайджан и Турция желают, чтобы нагорно-карабахский конфликт был урегулирован не военным, а мирным путем.

Об этом в среду сказал Trend член Великого национального собрания Турции, руководитель группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, передает Day.Az.

По его словам, целью Азербайджана и Турции является урегулирование нагорно-карабахского конфликта мирным путем.

"Мы хотим именно этого. Армия Азербайджана способна освободить свою территорию в течение 24 часов. Это правда, однако сбалансированная политика не позволяет этого. Верю, что это дело увенчается успехом", - сказал Айрым.

Он отметил, что армяне оккупировали Карабах и вопреки воле всего мирового сообщества не желают освобождать от оккупации эти территории.

"Армяне стоят на ногах только благодаря материальной поддержке из Франции, США, некоторых регионов России. Если бы власть в Армении действовало во имя своего народа, любила его, то она отказавшись от оккупации, могла бы принять участие во всех крупных совместных проектах Азербайджана и Турции", - подытожил Шамиль Айрым.