Азербайджан и Турция сегодня выступают в качестве основных гарантов безопасности и развития в регионе.

Об этом в среду сказал Trend зампредседателя правления Центра социальных исследований, доктор политических наук, политолог Эльшад Мирбашироглу, передает Day.Az.

По его словам, все более укрепляющиеся партнерские отношения между двумя странами определяют геополитическую картину региона в целом.

"Последний визит Президента братской страны в Азербайджан подтвердил это утверждение. В совместном заявлении глав государств был подчеркнут характер стратегического партнерства. Стороны выразили удовлетворение в связи с углублением всестороннего сотрудничества, в том числе в военно-промышленном, оборонном, экономическом, транспортном, энергетическом, туристическом, сельскохозяйственном направлениях", - сказал Эльшад Мирбашироглу.

Политолог отметил, что только в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на 33 процента. По его мнению, новоподписанные документы, несомненно, придадут динамике роста новый импульс.

"В конце этого года произойдет одно из самых важнейших геоэкономических событий в мировом масштабе. Речь о вводе в эксплуатацию проекта Южный газовый коридор. Значимость данного проекта обосновывается тем, что он внесет важный вклад в развитие не только двух наших стран, но и всего региона в целом. Этот проект значительно усилит геополитическую роль региона в мире. Естественно, одним из важнейших показателей, характеризующих братские отношения между двумя странами, является взаимная политическая поддержка", - уточнил Мирбашироглу.

Политолог добавил, что Турция на всех международных платформах актуализирует вопрос территориальной целостности Азербайджана, и содействует разоблачению агрессивной политики Армении. Азербайджан, в свою очередь, неизменно демонстрирует политическую и моральную поддержку Турции в ее борьбе за справедливость. Эти аспекты вчера в очередной раз нашли свое отражение в заявлениях Президентов для печати.

"Были проведены крайне важные переговоры по совместному производству вооружения. Учитывая то, что Азербайджан находится в состоянии войны, вопрос усовершенствования и модернизации вооружений, имеет крайне важное значение. Новодописанные документы, в соответствии с духом стратегического партнерства, внесут неоценимый вклад в углубление всестороннего сотрудничества с Турцией", - подытожил Эльшад Мирбашироглу.