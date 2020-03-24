Лейла Абдуллаева: Азербайджанское государство мобилизовало все возможности для обеспечения безопасности своих граждан

Сегодня мир лицом к лицу столкнулся с угрозой нового вида коронавируса. Все государства мира, в том числе, правительство Азербайджана, принимают самые серьезные, действенные и неотложные меры, и процесс идет под непосредственным контролем Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сказала журналистам глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что в то время, когда широко распространяется пандемия, закрыты границы с соседними странами и приостановлены авиарейсы, Азербайджанское государство эвакуировало граждан, находящихся за рубежом, вернуло в страну до 10 тысяч граждан.

Абдуллаева добавила, что вернувшиеся в Азербайджан граждане 15-20 дней находятся на карантине за государственный счет.

По ее словам, сегодня Азербайджанское государство мобилизовало все возможности для обеспечения безопасности своих граждан: "Мы должны осознавать свою ответственность, поддержать государство. Обращаясь к гражданам, просим, чтобы они соблюдали правила карантина в стране пребывания. Это послужит безопасности как самих граждан, так и нашего общества".

Абдуллаева сказала, что "горячие линии" МИД и диппредставительств в зарубежных странах работают круглосуточно. "Горячая линия" МИД круглосуточно функционирует по тел.: 596 94 49, и с 09:00 до 21:00 сотрудники структурных подразделений МИД отвечают на поступающие звонки. С 21:00 до 09:00 часов звонки переводятся на мобильные номера, и сотрудники отвечают на них из дома. Параллельно работает и электронная почта МИД workinggroup@mfa.gov.az