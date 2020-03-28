https://news.day.az/politics/1216981.html США выделили Азербайджану 1,7 млн долларов для борьбы с коронавирусом
В Госдепартаменте США отметили, что выделенная помощь в размере 1.7 млн долларов поможет в разработке лабораторных систем в Азербайджане, исследовании фактов заражения и активизации контроля на основе фактов, подготовке технических специалистов.
США выделили Азербайджану 1,7 млн долларов для борьбы с коронавирусом
США выделили Азербайджану 1,7 миллиона долларов для борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Госдепартамента США.
В Госдепартаменте США отметили, что выделенная помощь в размере 1.7 млн долларов поможет в разработке лабораторных систем в Азербайджане, исследовании фактов заражения и активизации контроля на основе фактов, подготовке технических специалистов.
За последние 20 лет США оказали Азербайджану около 41 миллиона долларов помощи в сфере здравоохранения и в целом вложили более 890 миллионов долларов в различные сферы.
Грузии и Армении США выделили по 1.1 миллиона долларов.
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