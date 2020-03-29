ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района и в селе Мунджуглу Товузского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Сарыджалы, Аджарлы Агдамского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.
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