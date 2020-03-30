Еврокомиссия выделила 140 млн евро странам "Восточного партнерства"

Еврокомиссия выделила 140 миллионов евро странам "Восточного партнерства" (Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине и Армении) для борьбы с коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт организации.

"В рамках глобального ответа на вспышку коронавируса Европейская комиссия поддерживает страны "Восточного партнерства". Еврокомиссия приняла решение выделить 140 миллионов евро странам-членам программы. Кроме того, Комиссия также выделит средства на сумму до 700 миллионов евро, чтобы помочь смягчить социально-экономические последствия коронавируса", - говорится в сообщении.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели, слова которого приводятся в сообщении, сказал, что это очень трудные времена не только для ЕС, но и стран-партнеров.

"Мы делаем все возможное, чтобы смягчить воздействие вспышки коронавируса на жизнь людей. Мы отвечаем как на насущные потребности систем здравоохранения, так и на более долгосрочные потребности наиболее уязвимых групп общества и малых и средних предприятий, которые являются основой экономики в шести странах", - сказал он.

Как отмечается, по просьбе стран-партнеров Еврокомиссия будет реагировать на насущные потребности, поддерживая поставку медицинских приборов и оборудования, таких как аппараты искусственного дыхания, лабораторные комплекты, маски, защитные очки, халаты и защитные костюмы.

"Европейская комиссия работает со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и выделяет 30 миллионов евро для обеспечения закупки и эффективного распределения этих средств между системами здравоохранения шести стран в ближайшие недели", - говорится в сообщении.