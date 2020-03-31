Украина осудила т.н. "выборы" в оккупированном Нагорном Карабахе

Министерство иностранных дел (МИД) Украины распространило заявление о непризнании т.н. "президентских и парламентских выборов", проведенных 31 марта в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Украины, в заявлении говорится:

"МИД Украины решительно осуждает проведение так называемых "президентских и парламентских выборов", которые состоялись 31 марта на территории Нагорного Карабаха, Азербайджанская Республика. Результаты этих псевдовыборов не имеют никаких правовых последствий и противоречат нормам и принципам международного права. В этом контексте Украина в очередной раз выразила поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее признанных на международном уровне границ и выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта".