Число зараженных коронавирусом в Армении приближается к тысяче

По положению на 11.00 четверга, 9 апреля, в Армении зафиксирован 921 подтвержденный случай коронавируса, сообщается на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, таким образом, количество новых подтвержденных случаев за сутки составило 40.

По данным центра, 138 человек вылечились, 10 пациентов скончались. В целом, 4902 проверенных теста на коронавирус оказался отрицательным. Количество больных, проходящих лечение, составляет 773.