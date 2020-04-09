Сахиба Гафарова: Все меры в связи с коронавирусом находятся под контролем Президента Ильхама Алиева

Президент Ильхам Алиев предпринял еще один гуманный шаг, помиловав 176 заключенных старше 65 лет.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала спикер Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова, передает Day.Az.

По ее словам, это распоряжение о помиловании показало, что наряду с тем, что в основе государственной политики стоят интересы населения, для государства важна жизнь каждого жителя страны, независимо от его статуса.

Спикер добавила, что все меры, предпринимаемые в связи с коронавирусом, находятся под контролем главы государства.

Также на заседании депутаты, стоя, поприветствовали всех, кто участвует в борьбе с коронавирусом, в том числе, врачей, сотрудников полиции, военнослужащих и других.