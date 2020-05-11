Дед Никола Пашиняна прислуживал нацистам?

В связи с отмечавшимся 9 мая 75-летием Победы издание rusimir.com опубликовало статью, посвященную героизации нацистов на постсоветском пространстве. Значительное место в материале уделено Армении. Как известно, эта страна отличается героизацией не только террористов и шовинистов, но и нацистских пособников, воевавших за фашистскую Германию в годы Второй мировой войны.

Как отмечает издание, "в России уже были скандалы с попытками установить мемориальную доску союзнику Гитлера Маннергейму в Санкт-Петербурге и нацистскому преступнику Гарегину Нжде в Армавире (Краснодарский край). И вот, накануне праздника 75-летия Великой Победы за того же Нжде официально "заступился" спикер парламента Армении Арарат Мирзоян. На парламентской онлайн-конференции, посвященной 75-летию Великой Победы, он заявил, что для его правительства "неуместны" параллели между нацистами и Гарегином Нжде - "героем" по понятиям режима Пашиняна. Также неоднократно с восхвалением Гарегинга Нжде выступал и сам Никол Пашинян.

И вот, недавно появилось серьезное подозрение на то, что такая "любовь" нынешних "майданных" властей Республики Армении к нацистским преступникам неслучайна. Причем обратили внимание на это сами же армяне.

Все началось с того, что в 75-летнюю годовщину Великой Победы, когда люди делятся фотографиями и историями своих дедов в социальных сетях, премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже решил опубликовать фото своего деда-ветерана. Причем его деда тоже звали Никол Пашинян.

Но люди начали интересоваться историей семьи Пашинянов и выяснили кое-что интересное. Под публикацией премьера Армении сразу же появились комментарии о том, что Никол Вардани Пашинян в 1943 году воевал в рядах нацистской Германии, а именно в легионе СС Гарегина Нжде. Причем целый ряд армянских СМИ находили этому подтверждение, например yerevan.today, чью информацию перевело на русский язык magnis.news в материале "Сотрудничал с врагом, погиб: данные о Николе Пашиняне-старшем".

"Сразу после этого на сайте минобороны Армении появилась информация о том, что якобы из села Енокован на войне участвовали два Никола Пашиняна. Один из них служил в рядах СС, другой - в армии СССР. Мол, дед премьера не был сторонником нацистов", - пишут армянские СМИ.

Даже официальное опровержение минобороны Армении не убедило пользователей соцсетей. Поток комментариев о том, что дед Никола Пашиняна был сторонником нацистской Германии и, что власти сфальсифицировали архивные данные, продолжился.

Возникает вопрос - а могло бы быть так, чтобы дедушка нынешнего премьера Республики Армения был нацистским коллаборационистом? Учитывая биографию самого Никола Пашиняна младшего - вполне.

Напомним, что Никол Пашинян как политик "взращен" на западные гранты, в частности деньги Сороса. То, что он изначально был агентом тех же американских спецслужб, которые его вели и "раскручивали" - нет никакого сомнения.

Т.е. перед нами возможно все та же схема - завербованный и "перевербованный" американскими спецслужбами нацистский коллаборационист - воспитание его детей и внуков в русофобскоом духе, продвижение в политику - майдан - приход к власти - реабилитация нацистов. Причем дважды - в Украине и в Армении - похоже, эти схемы сработали. А значит, есть огромный риск того, что такая же схема сработает и в России. При этом не нужно обольщаться - под какими бы "русскими патриотическими лозунгами" не выступали сторонники реабилитации нацистов - все они входят в "пятую колонну". Их приход к власти будет означать для России катастрофу с распадом страны и превращением ее осколков в бесправные колонии западных "хозяев". При которых представители той же "пятой колонны" рассчитывают работать полицаями и "гауляйтерами"", - пишет rusimir.com.