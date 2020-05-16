Пашинян поощряет фашизм абсолютно осознанно

В Армении разгорелся крупный международный скандал, героем которого стал Никол Пашинян - армянские оппозиционные СМИ опубликовали фотодокументы, которые свидетельствуют о том, что дед армянского премьера, тоже Никол Пашинян, воевал за армянский легион, а именно участвовал во Второй мировой войне на стороне Гитлера и фашистcкой Германии.

Эти документы спровоцировали большой общественный резонанс, цитировались в крупных СМИ разных стран мира.

Как отмечают известные российские эксперты, депутаты, фашизм, национализм, шовинизм, ксенофобия, русофобия стали визитной карточкой любых армянских властей. И эти документы в лишний раз доказывают, что дыма без огня не бывает - национализм стал не просто государственной идеологией в Армении, а имеет у них очень глубокие исторические корни.

По мнению российского эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, скандал вокруг деда Никола Пашиняна и неожиданное молчание армянского премьера на фоне защиты им Гарегина Нжде вызывает все больше вопросов.

Коротченко отметил, что сама ситуация крайне скандальная, разъяснений никаких на официальном уровне до сих пор не слышно - и это, конечно, вызывает вопросы. Эксперт полагает, что в первую очередь должна быть реакция армянских спецслужб.

"Потому что нет никаких сомнений, что когда Пашинян был оппозиционером, он находился в разработке. Очевидно, что в его отношении велись соответствующие досье. Вопрос: что стало с результатами этой разработки после смены власти? Досье было уничтожено? Или, может быть, оно где-то находится сегодня - и тогда может стать инструментом давления и атак на самого Пашиняна. Неясность вызывает массу вопросов. Этот скандал определенно накладывается на настойчивые попытки Пашиняна защитить памятник нацистскому коллаборанту. Более того, уж в отношении Нжде точно все очевидно - есть заключение органов советской контрразведки СМЕРШ, которая производила арест Нжде, есть документы из следствия по его делу, и там однозначно доказано: этот человек, Гарегин Нжде, готовил диверсионные подразделения, которые забрасывались в тыл Красной Армии на территории СССР для проведения диверсий, для террора в отношении мирных граждан", - добавил главный редактор журнала "Национальная оборона".

То есть ни о каком политическом борце речи не идет, он преступник, заявил российский эксперт.

По его словам, тем более странно, что Армения героизирует Нжде. Коротченко напомнил, в России тоже были прославленные советские генералы, защищавшие Москву - в частности, генерал Власов, который был удостоен, в том числе, высших наград за оборону Москвы, но он пошел на сотрудничество с Германией, сформировал подразделения "власовцев", которые выполняли карательные функции, точно так же, как и армянский легион, вел боевые действия против Красной Армии, точно так же, как Нжде. Генерал Власов был объявлен предателем, преступником и казнен. Более того, никто не собирается его героизировать. За попытки героизации генерала Власова в России моментально вступает в действие Уголовный кодекс.

"А получается, что такой же человек, такой же преступник, вдруг объявляется героем - ну какие он имел заслуги? Я, конечно, читаю армянские СМИ, и когда они пишут, что азербайджанская сторона использует Нжде для атак против Армении, у меня это вызывает изумление. Если бы в числе руководителей гитлеровской Германии были бы армяне, лица армянского происхождения, вы тоже сегодня их героизировали бы? Как это понимать? Нжде - это преступник", - заметил Коротченко.

Главред журнала "Национальная оборона" также напомнил и о памятнике, который воздвигнут Гарегину Нжде в центре Еревана, отметив, что этот памятник был поставлен предыдущими армянскими властями - Пашинян к нему не имеет отношения и вполне мог принять решение о демонтаже этого позорища. Однако решений никаких принято не было: наоборот, Пашинян его защищает. Памятник нацистскому коллаборанту в центре Еревана и публикации в СМИ о том, что человек, подходящий под описание деда Пашиняна, воевал в армянском легионе - это наводит на мысли и заставляет задаваться определенными вопросами.

Генеральный директор Института политических исследований, известный российский эксперт Сергей Марков, в свою очередь, подчеркнул, что героизация нацистских преступников осуществляется определенными политическими силами в своих интересах. Как правило, это осуществляется теми, кто по политическим причинам выстраивает свою общность с теми, кто активно помогал нацистскому режиму, сотрудничал с Гитлером, был соучастником массовых преступлений.

Марков с сожалением добавил, что страны Запада пусть и брезгливо, но нечистоплотно позволяют своим подчиненным союзникам использовать их политические связи с военными преступниками.

"Таким образом сложилось политическое течение, которое ставит задачей захват политической власти и использует для этого нацистских преступников. Классический вариант - Гарегин Нжде, он нравится своим любителям типа Пашиняна тем, что он был активным, очень жестким националистом, замешанным в военных преступлениях. Нжде не перестал быть националистом, когда начал активно сотрудничать с Адольфом Гитлером и службой безопасности СД, которая между прочим была объявлена преступной организацией. Он готовил диверсионные группы, которые засылались в тыл Красной армии, убивали наших солдат и взрывали объекты экономики. А попытки найти политическую поддержку с помощью таких запятнавших себя фигур продиктованы желанием обыграть оппозицию и оправдать уже свою собственную политику", - заявил генеральный директор Института политических исследований.

По словам нашего собеседника, такие люди, как Нжде, являются военными преступниками и ультранационалистами, которые запятнали себя кровью тысяч жертв мирных людей. Он отметил, что люди, которые сейчас пытаются Нжде и других поставить под свои знамена, готовы к повторению этих преступлений. Это не просто так, это не академические упражнения - это создание политической платформы военных преступников. У них есть цели, и цели эти - оправдание собственной политики и собственных действий. Люди, которые вытаскивают на свет образ Нжде, Бандеры и ему подобных, готовят военные преступления по националистическим основаниям.

Говоря о разразившемся на днях скандале вокруг Никола Пашиняна, чей дед, по данным СМИ, воевал на стороне гитлеровских войск, российский эксперт отметил, что в том, что премьер-министр Армении так рьяно защищает Нжде и пропагандирует образ этого приспешника нацистов, могут играть роль и личные мотивы.

"Сейчас, по-хорошему, должно быть проведено нормальное расследование и должен быть дан окончательный ответ - кем все-таки был дед Никола Пашиняна. Но не исключено, что именно связь деда премьер-министра Армении с армянским легионом и содействовала тому, что Пашинян так позитивно относится к преступникам", - добавил Сергей Марков.

Комментируя искажение исторической правды о Великой Отечественной и героизацию пособников нацистов в Армении, депутат российской Госдумы и руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев привел несколько красноречивых цифр, иллюстрирующих участие армянского народа в Великой Отечественной войне: изо всех армян, ушедших на фронт, более 200 тысяч человек остались на полях сражений, 103 человека получили звание Героя Советского Союза, а еще 70 тысяч армян награждены орденами и медалями. Разве это не говорит о том, что армянскому народу есть кого чествовать в юбилей Великой Победы и приводить в пример молодежи? А тот факт, что в столь великий праздник цветы возлагаются к памятнику Нжде, заклеймённому в качестве военного преступника, свидетельствует о приоритете сиюминутных политических интересов национальной элиты над исторической правдой. Эта элита сознательно настраивает весь государственный механизм на манипулирование историей, стремясь угодить своим зарубежным заказчикам. В погоне за политическими или экономическими дивидендами такие политики не задумываются об ответственности за судьбу своего народа и страны, что очень дорого обходится им в конечном итоге.

Депутат Госдумы также прокомментировал призыв спикера армянского парламента Мирзояна, который сказал своим коллегам в странах СНГ изучать наследие Нжде. По словам, Савельева, в ходе парламентской онлайн-конференции, посвящённой 75-летию Великой Победы, Арарат Мирзоян заявил о неуместности проведения параллелей между нацистами и Гарегином Нжде. Однако все имеющиеся исторические документы свидетельствуют об обратном. В период Великой Отечественной войны Нжде лично вербовал десятки агентов и готовил из них диверсантов, которые затем занимались подрывной работой в тылу Красной Армии. В 1942 году сам Нжде организовал армянский легион, воевавший против Советского Союза. Именно по совокупности военных преступлений он был осуждён после войны на 25 лет и умер во Владимирской тюрьме.

"Неужели этих фактов недостаточно для того, чтобы отвергнуть все попытки реабилитации фашистского пособника? Кроме того, Нжде был основателем "Цехакронизма" - идеологии, провозглашающей для каждого армянина его нацию как наивысшую ценность. Для меня глубоко отвратителен национализм в любой из форм, независимо от того, кто бы его ни проповедовал. Уж не нацистское ли наследие Нжде призывает нас изучать Арарат Мирзоян?", - сказал российский депутат.

В свою очередь, рассказывая о недавно всплывших фактах, вносящих некоторую ясность в ситуацию с Нжде, в частности, о документе, свидетельствующем о работе деда премьер-министра Пашиняна на фашистскую Германию, Дмитрий Савельев отметил, что серьезные обвинения в сотрудничестве предка Никола Пашиняна с гитлеровцами требуют веского профессионального слова, которое должны сказать историки, архивисты и спецслужбы, которые должны установить истину и поставить точку в споре. Российский депутат отметил, что молчание армянского премьера по поводу публикаций в СМИ и его упорные попытки защищать Гарегина Нжде наталкивают на определенные размышления.

"Очень важно понять, связана ли позиция Пашиняна с его дедом или же речь идет о политической составляющей, упомянутой мной ранее. Как афористично выразился в одном из своих недавних интервью азербайджанский Президент Ильхам Гейдарович Алиев, "власть в Армении может меняться, но сущность режима остается прежней"", - добавил Дмитрий Савельев.