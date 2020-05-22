В Армении заживо сгорел подполковник Минобороны

В среду в Армавирской области Армении произошел трагический случай. При неизвестных обстоятельствах на трассе Ереван-Армавир загорелся автомобиль Mazda.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в автомобиле находились три человека, двое были доставлены в госпиталь с тяжелыми ожогами, третий сгорел дотла.

Сгоревшим оказался преподаватель военной академии им. Вазгена Саргсяна, подполковник МО РА Овик Косякян. Других офицеров академии, находившихся в той же машине, пожарным удалось вытащить, хоть и с сильными ожогами.

Причины случившегося расследуются, но, как можно судить по статусам в соцсетях, пожар произошел по вине самих офицеров, устроивших пьяную пирушку в автомобиле.