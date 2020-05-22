Пашинян дорого заплатит за свое "шоу"

Проведение 21 мая в находящейся под оккупацией городе Шуша так называемой "инаугурации", так называемого "президента", так называемой "НКР" - задумка Еревана и является своего рода местью премьер-министра Армении Пашиняна Баку. Его неумение руководить страной, неспособность противостоять активной дипломатии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, что не раз проявлялось на различных международных платформах, привело к полному падению авторитета Пашиняна не только за рубежом, но и внутри Армении.

Лидер Азербайджана при каждом удобном случае загоняет Пашиняна в угол и регулярно выставляет на всеобщее обозрение его неадекватность и несостоятельность - качества крайне пагубные как для самого руководителя государства, так и для его народа. Стремясь насолить Баку в отместку за постоянные унижения, а также поднять свой авторитет, премьер-министр Армении не придумал ничего умнее, чем проведение церемонии так называемой "инаугурации" не в Ханкенди, а именно в Шуше.

Очевидно, что решение об этой возмутительной эскападе принималось в Ереване с пониманием, что Шуша исторически весьма значима для азербайджанского народа, как исторический и культурный центр.

Одна из задач организаторов этого шоу в Шуше как раз и заключалась в том, чтобы оказать психологическое давление на население Азербайджана. Армянские оккупанты раньше неоднократно применяли подобные приемы, как, например, в период вырубки деревьев в местечке Топхана. Но на этот раз вызвать в азербайджанском обществе пессимизм, апатию к карабахской проблеме и недовольство руководством страны не удалось. МИД Азербайджана решительно ответил на эту провокацию: "Война еще не закончена, и Азербайджан оставляет за собой полное право всеми необходимыми средствами обеспечить свою территориальную целостность в рамках его международно признанных границ. Подобные провокационные действия руководства Армении сводят практически на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта, и служат усилению дальнейшего военного противостояния и росту напряженности в регионе".

Однако, существуют и внутриполитические причины проведения Пашиняном этого "шоу" в Шуше, так как авторитет премьер-министра Армении находится на очень низком уровне и для поддержки его имиджа срочно потребовалась резонансная акция. В последнее время в Армении происходят коррупционные скандалы, и в адрес Пашиняна звучат обвинения в контрабанде сигаретами и драгоценными металлами, о расточительстве его семьи, и даже бытуют разговоры, о его скорой отставке.

Ереванские стратеги прекрасно понимают, что Азербайджан сильнее и политически, и экономически, и с точки зрения военной мощи, и проведением мероприятия в Шуше Армения могла спровоцировать Баку на масштабные военные действия. Причем ситуация благоприятствует такому ходу событий, так как ВС Азербайджана проводят широкомасштабные армейские учения и большое количество тяжелой военной техники развернуто на позициях. Видимо пашиняновская команда решилась с целью дальнейшей эскалации пойти на провокацию в Шуше с учетом обстоятельств, возникших на международной арене в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

В Ереване усмотрели поощрительный стимул в заявлении Генсекретаря ООН Гутерриша "не начинать войны, и не использовать друг против друга ситуацию с пандемией". Безадресные, легковесные заявления генсека ООН, не подкрепляемые конкретными фактами, рассматриваются в Ереване, как некий "зонт" для прикрытия мероприятия в Шуше. Однако, после каждого подобного мероприятия все более очевидным становится, что пока армянские ВС присутствуют на оккупированных территориях Азербайджан не оставит планов и намерений по возвращению своих территорий, в том числе и силовым путем. Международное право дает Азербайджану такую возможность.

Мы уже неоднократно были свидетелями, что главным оружием оккупантов является ложь, дезинформация, блеф и провокация.

Пашинян в череде необдуманных популистских политических шагов совершил в Шуше очередную ошибку, которая подтвердила, что Ереван недоговороспособен и понимает лишь язык силы. В азербайджанском обществе все больше склоняются к тому, что необходимо провести антитеррористическую операцию и силой оружия освободить оккупированных территорий.

Однако, как говорится в трактате "Искусство войны" выдающегося китайского стратега Сунь-цзы (V вв. до н. э.) : "Государь не должен поднимать оружие в порыве гнева; полководец не должен вступать в бой, движимый злобой. Действуют, когда это выгодно, а если нет, остаются на месте". Эти слова сегодня приобретают особое значение. Вопрос освобождения Карабаха - вопрос времени. Действовать следует, когда будет выгодно Азербайджану

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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