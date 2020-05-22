Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Общепризнаны успехи, достигнутые Вашей страной в социально-экономической, научно-технической и других сферах. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

Российско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание двустороннего стратегического партнерства, конструктивного сотрудничества на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле укрепления региональной стабильности и безопасности.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджанской Республики благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме.