https://news.day.az/politics/1239678.html Романс Наудинс поздравил Президента Ильхама Алиева
Романс Наудинс поздравил Президента Ильхама Алиева
Депутат Сейма Литвы, сопредседатель межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Романс Наудинс поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство!
От имени межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Сейма Латвии и от себя лично рада передать Вам и Вашему народу самые искренние поздравления.
Желаю Вам неиссякаемой энергии и мудрости в Вашей высшей государственной деятельности во имя прогресса и процветания, защиты интересов Вашей страны, народу Азербайджана - единства, здоровья и мира", - говорится в поздравлении.
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