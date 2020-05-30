Романс Наудинс поздравил Президента Ильхама Алиева

Депутат Сейма Литвы, сопредседатель межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Романс Наудинс поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство!

От имени межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Сейма Латвии и от себя лично рада передать Вам и Вашему народу самые искренние поздравления.

Желаю Вам неиссякаемой энергии и мудрости в Вашей высшей государственной деятельности во имя прогресса и процветания, защиты интересов Вашей страны, народу Азербайджана - единства, здоровья и мира", - говорится в поздравлении.