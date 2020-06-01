Азербайджан максимально готов к интеграции в постпандемическую глобальную экономику

Человечество вступило в новый этап бурного развития науки и техники. Одними из основных факторов, ведущих к устойчивому развитию, являются инновации и прогресс новых технологий. Экономическое, социальное и культурное развитие стран, совершенствование государственного управления, демократизация общественной жизни в целом выигрывают от цепной связи науки с развитием современных технологий. Нет сомнений в том, что путь к будущему человечества более гладкий благодаря преимуществам современных технологий, которые украшают наш мир и облегчают людям работу.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Междлиса (парламент) Нагиф Гамзаев.

"Новые технологии широко используются во всех сферах общества Азербайджана, начиная от государственного управления до личного потребления гражданами.

Парламентарий отметил, что в то время, когда пандемия коронавируса угрожает всему миру, актуальность развития современных технологий вновь приобретает весомый характер.

"Азербайджан, который внес значительный вклад в формирование энергетической безопасности в мире, также находится на передовых позициях технологического развития и процесса внедрения современных технологий. Недавние обсуждения мировой технологической повестки дня посредством видеоконференции являются большим вкладом для презентации возможностей Азербайджана в этой области, а также ярким примером постоянной открытости Президента Ильхама Алиева современным технологическим инновациям", - считает он.

Напомним, что 15 мая по инициативе компании CISCO состоялась видеоконференция Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором данной компании Келли Крамер, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства CISCO.

22 мая по инициативе компании Signify состоялась видеоконференция между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и генеральным исполнительным директором компании Эриком Рондолатом, ее генеральным менеджером по СНГ Эриком Бенедетти и другими представителями руководства Signify.

По мнению нашего собеседника, Азербайджан готов внедрять новые технологии в разных сферах экономики.

"Наша страна имеет для этого значительный человеческий капитал и наши технологии, связанные с общественными и социальными услугами, используются сегодня некоторыми другими странами. Новые технологии будут вести Азербайджан к динамизму, прогрессу, способствовать открытию новых рабочих мест и процветанию граждан.

Реформы и проекты, осуществляемые под руководством и политической волей Президента Ильхама Алиева, дадут импульс дальнейшей модернизации Азербайджана в постпандемический период и применению современных технологий", - заключил Нагиф Гамзаев.

Абдул Керимханов