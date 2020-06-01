Арзу Нагиев: Сооружение модульных детских садов имеет большое значение

Обращения избирателей из Товуз-Гедабейской зоны, а также мои наблюдения дают основание сказать, что сельскохозяйственные работы начались и уже в самом разгаре. Сегодня в этой области используются удобрения, в частности в борьбе с вредителями широко применяются химические вещества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) сказал депутат Арзу Нагиев.

По его словам, некоторые матери, работающие на участках, берут детей с собой. Дети ожидают своих родителей в небольших шалашах, сооруженных у посевных участков.

"К сожалению, в ответ на вопрос, с чем это связано, родители отвечают, что в детских садах не хватает мест, в то же время ситуация в государственных детских садах плачевная. Снабжение находится на высоком уровне, на каждого ребенка выделяются средства и в связи с этим никаких нареканий нет. Однако эти детские сады нуждаются в капитальном ремонте. В результате опросов по этому поводу становится ясно, что средств, выделенных на ремонт, не хватило на некоторые детские сады. Тем не менее, на эти средства можно соорудить модульные детские сады, то есть выделенных средств полностью хватит на эти работы.

Да, частные детские сады, а также детсады, принадлежащие некоторым предпринимателям, обустроены на самом высоком уровне, однако в государственных учреждениях данного профиля ситуация крайне сложная, поэтому детей там содержать просто невозможно.

Всем известно, что в период пандемии детские сады все равно закрыты. То есть я хочу сказать, что в связи с этим следует провести определенные мониторинги. Сооружение модульных детских садов также имеет большое значение, поскольку на сегодняшний день на посевных участках в основном работает молодежь, и их дети должны быть обеспечены уходом", - добавил Арзу Нагиев.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поддержала мнение Арзу Нагиева в связи с сооружением детских садов модульного типа.