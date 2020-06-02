Президент Ильхам Алиев утвердил штрафы за неношение медицинских масок
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно изменениям, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты, а также за то, что должностные лица не пресекли нарушение этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица - 100 манатов, юридические лица - 200 манатов.
За повторное нарушение этого правила до окончания карантинного режима физические лица, уже получившие за это административное наказание, предусмотренное ст. 211.2 Кодекса, будут оштрафованы на сумму в размере 100 манатов, должностные лица - 200 манатов, юридические лица - 400 манатов.
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