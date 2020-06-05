Обнародован новый состав Комиссии Азербайджана по борьбе с коррупцией

В Азербайджане названы новые члены Комиссии по борьбе с коррупцией, сообщает Day.Az.

Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламента).

После обсуждений были утверждены кандидатуры следующих лиц:

Алиев Адиль Абыш оглу - первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента);

Нагиев Арзу Насиб оглу - депутат;

Агазаде Амина Гамид гызы - депутат;

Мирбашир оглу Эльшад - депутат;

Мирзоев Сафа Аббас оглу - руководитель Аппарата Милли Меджлиса.