https://news.day.az/politics/1241567.html Обнародован новый состав Комиссии Азербайджана по борьбе с коррупцией
Обнародован новый состав Комиссии Азербайджана по борьбе с коррупцией
В Азербайджане названы новые члены Комиссии по борьбе с коррупцией, сообщает Day.Az.
Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламента).
После обсуждений были утверждены кандидатуры следующих лиц:
Алиев Адиль Абыш оглу - первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента);
Нагиев Арзу Насиб оглу - депутат;
Агазаде Амина Гамид гызы - депутат;
Мирбашир оглу Эльшад - депутат;
Мирзоев Сафа Аббас оглу - руководитель Аппарата Милли Меджлиса.
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